2019-07-08T14:24:39+03:00
Происшествия

Водителя бензовоза, попавшего в аварию с уральскими туристами, взяли под стражу на два месяца

Оказалось, что мужчина за рулем грузовика был пьян
Юлия СТАЛИНА
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Мужчина считает, что кто-то из пассажиров нажал кнопку из-за которой отказали тормоза.Мужчина считает, что кто-то из пассажиров нажал кнопку из-за которой отказали тормоза.
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Карпинский городской суд вынес решение заключить под стражу водителя бензовоза. Грузовик вместе 11 пассажирами попал в аварию на трассе Карпинск - Кытлым ночью 7 июля, погибли три человека и еще двое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, пять туристов в больнице Краснотурьинска с травмами. Как оказалось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

- При этом необходимость избрания указанной меры пресечения обоснована тем, что мужчина обвиняется в совершении преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а также характером и общественной опасности совершенного преступления, так как преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, при управлении источником повышенной опасности, повлекло смерть трех лиц, имеет широкий общественный резонанс, - комментируют в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, в воскресенье закончился горный фестиваль «Коржак», куда съехалось несколько сотен туристов. Ночью три человека остановили бензовоз и попросили их подвезти, через несколько километров водитель взял еще восемь пассажиров и посадил их верхом на цистерну. В дороге машина потеряла управление, перевернулась и взорвалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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