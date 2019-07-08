В Екатеринбурге скончался преподаватель уральского журфака Владимир Зыков

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-08T14:20:38+03:00

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В Екатеринбурге скончался преподаватель журфака УрФУ Владимир Зыков. Ему было 70 лет. О трагедии сообщил его сын Александр в Facebook.

- 5 июля в 20:15 мой отец Владимир Зыков скончался в 24-й горбольнице, не приходя в сознание, - написал он.

Владимир Зыков начал работу в УрГУ, а впоследствии в УрФУ, в 1986 году и занял должность старшего преподавателя кафедры периодической печати. В 90-е начал заведовать кафедрой телевидения и радиовещания. Кроме того, в 2004 году стал управлять отделением «Менеджмента, маркетинга, рекламы в СМИ и учреждениях культуры» при консерватории Мусоргского. За время работы он написал свыше 30 научных работ и выучил несколько поколений журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU