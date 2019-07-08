2019-07-08T14:20:38+03:00
Общество

В Екатеринбурге скончался преподаватель уральского журфака Владимир Зыков

Ему было 70 лет
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: личная страницы Владимира Зыкова в FacebookФото: личная страницы Владимира Зыкова в Facebook
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге скончался преподаватель журфака УрФУ Владимир Зыков. Ему было 70 лет. О трагедии сообщил его сын Александр в Facebook.

- 5 июля в 20:15 мой отец Владимир Зыков скончался в 24-й горбольнице, не приходя в сознание, - написал он.

Владимир Зыков начал работу в УрГУ, а впоследствии в УрФУ, в 1986 году и занял должность старшего преподавателя кафедры периодической печати. В 90-е начал заведовать кафедрой телевидения и радиовещания. Кроме того, в 2004 году стал управлять отделением «Менеджмента, маркетинга, рекламы в СМИ и учреждениях культуры» при консерватории Мусоргского. За время работы он написал свыше 30 научных работ и выучил несколько поколений журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Универсиаду-2023 могут провести в Екатеринбург-ЭКСПО
В Екатеринбурге за право управлять трамваями борются три крупных холдинга
Водителя бензовоза, попавшего в аварию с уральскими туристами, взяли под стражу на два месяца
Строительство нового зоопарка в Екатеринбурге перенесли на 5 лет
«Наплевательское отношение»: на Урале осудили женщину, которая вместе с сыном села на Вечный огонь
«Оторвал фалангу пальца»: на Урале УК обязали выплатить 210 тысяч рублей мальчику, пострадавшему на качелях
На Урале с помощью квадрокоптера пытались пронести телефоны в колонию
«Toyota в обмен на долг»: в Екатеринбурге поймали неплательщика алиментов
32-летняя екатеринбурженка вошла в ТОП-10 красавиц по версии MAXIM
«Худая, одета в светлую джинсовую куртку и черные кроссовки»: в Екатеринбурге пропала девушка
«Пляшущие младенцы и символ дружбы России и Германии»: что осталось в Екатеринбурге после «Стенограффии»
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 15 % в январе-июне
«Колебания между жарой и дождями»: на Урале продолжится нестабильная погода
В Екатеринбурге представили автомобиль, на котором ездит Путин