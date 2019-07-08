Строительство нового зоопарка в Екатеринбурге перенесли на 5 лет
Новый зоопарк в Екатеринбурге откроют только в 2030 году. Об этом журналистам сегодня сообщили на «Иннопроме» во время презентации концепции развития Октябрьского района. Теперь строительство начнется только в 2025 году, а открытие придется на 2030 год.
В прошлом году на «Иннопроме» рассказали, что новый зоопарк будет общей площадью 55 гектаров, это в 20 раз больше, чем есть сейчас. В первую очередь на территориях, общий размер которых составит 35 гектаров, будут установлены павильоны и вольеры, а в остальной части - научно-исследовательский и образовательный центры.
Стоимость нового зоопарка составит 5 миллиардов рублей, а располагаться он будет за Кольцовским трактом. Созданием нового зоопарка занималось бюро экс-архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева.
ИСТОЧНИК KP.RU