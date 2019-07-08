«Наплевательское отношение»: на Урале осудили женщину, которая вместе с сыном села на Вечный огонь

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-08T12:21:08+03:00

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Жительница Краснотурьинска, раскритиковала жительницу села Плеханово Елену Шипунову за ее фотографию, где женщина с 8-летним сыном сидит на мемориале "Вечный огонь" на Центральной площади города.

-Я возмущена этим снимком! Почему у наших соотечественников такое отношение к памятникам, к истории? Мама с сыном приехали в чужой город и демонстрируют свое абсолютно наплевательское отношение на подвиг наших предков, выставляя подобные фотографии на своих страницах!, - пишет в соцсетях жительница севера Урала, пожелавшая остаться анонимной. - Хочу обратиться ко всем горожанам и к этой женщине, Елене. У нас в городе уже была история, когда несколько лет назад судили молодежь, прыгавшую на боевой машине пехоты, которая является мемориалом воинам-краснотурьинцам, погибшим в военных конфликтах. Я считаю, что подобные "посиделки" тоже должны пресекаться

Однако, другие жители уральской глубинки не посчитали эту фотографию осокорбительной и заступились за маму мальчика.

Фото: соцсети

- Если подумать головой, то ничего такого в этом нет. Это же просто фотография человека на памятнике, она же сидит, просто сидит, не мусорит на памятнике, никак его не портит, она фотографируется не с целью осквернить память погибших, а показать памятник, похвастаться им, показать гордость за народ, чего здесь может быть оскорбительного? Оскорбительны лишь обвинения, как по мне, - пишет Данил Шалаев.

- Автор, стойте тогда с ружьём у огня и не пускайте никого! – обратилась Татьяна Грецкая.

- Бред полный, не ногами же они встали и фоткаются, - ответила Татьяна Кондюрина.

Напомним, что недавно в Серове маленькие дети подожгли венки у Вечного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU