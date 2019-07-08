«Оторвал фалангу пальца»: на Урале УК обязали выплатить 210 тысяч рублей мальчику, пострадавшему на качелях

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-08T14:19:06+03:00

Приговор еще не вступил в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Пригородного района добилась компенсации от УК «Николо-Павловская» в пользу 15-летнего подростка, пострадавшего на местной детской площадке. В ведомстве пояснили, что в ноябре 2017 года на правую руку мальчика упало верхнее крепление качели.

- Он десять дней пробыл в травматологическом отделении Демидовской центральной горбольницы Нижнего Тагила с диагнозом «отрыв фаланги 1 пальца правой кисти», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Эксперт заключил, что пострадавший получил вред средней тяжести для здоровья.

Ведомство организовало проверку работы УК. По ее результатам районный прокурор пришел к выводу, что Николо-Павловская компания не предприняла своевременные меры по ремонту или сносу качели и передал в суд заявление о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.

- В пользу подростка и матери взыскали 210 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно. Возмещение материального ущерба составило 1 974 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU