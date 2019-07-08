2019-07-08T14:19:06+03:00
Общество

«Оторвал фалангу пальца»: на Урале УК обязали выплатить 210 тысяч рублей мальчику, пострадавшему на качелях

Несчастный случай произошел осенью 2017 года
Мария Трапезникова
Поделиться:
Приговор еще не вступил в силуПриговор еще не вступил в силуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Пригородного района добилась компенсации от УК «Николо-Павловская» в пользу 15-летнего подростка, пострадавшего на местной детской площадке. В ведомстве пояснили, что в ноябре 2017 года на правую руку мальчика упало верхнее крепление качели.

- Он десять дней пробыл в травматологическом отделении Демидовской центральной горбольницы Нижнего Тагила с диагнозом «отрыв фаланги 1 пальца правой кисти», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Эксперт заключил, что пострадавший получил вред средней тяжести для здоровья.

Ведомство организовало проверку работы УК. По ее результатам районный прокурор пришел к выводу, что Николо-Павловская компания не предприняла своевременные меры по ремонту или сносу качели и передал в суд заявление о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.

- В пользу подростка и матери взыскали 210 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно. Возмещение материального ущерба составило 1 974 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Универсиаду-2023 могут провести в Екатеринбург-ЭКСПО
В Екатеринбурге за право управлять трамваями борются три крупных холдинга
Водителя бензовоза, попавшего в аварию с уральскими туристами, взяли под стражу на два месяца
В Екатеринбурге скончался преподаватель уральского журфака Владимир Зыков
Строительство нового зоопарка в Екатеринбурге перенесли на 5 лет
«Наплевательское отношение»: на Урале осудили женщину, которая вместе с сыном села на Вечный огонь
На Урале с помощью квадрокоптера пытались пронести телефоны в колонию
«Toyota в обмен на долг»: в Екатеринбурге поймали неплательщика алиментов
32-летняя екатеринбурженка вошла в ТОП-10 красавиц по версии MAXIM
«Худая, одета в светлую джинсовую куртку и черные кроссовки»: в Екатеринбурге пропала девушка
«Пляшущие младенцы и символ дружбы России и Германии»: что осталось в Екатеринбурге после «Стенограффии»
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 15 % в январе-июне
«Колебания между жарой и дождями»: на Урале продолжится нестабильная погода
В Екатеринбурге представили автомобиль, на котором ездит Путин