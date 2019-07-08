2019-07-08T11:51:38+03:00
Общество

На Урале с помощью квадрокоптера пытались пронести телефоны в колонию

Его сразу обнаружили сотрудники охраны
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В колонию ИК-5, которая находится в Нижнем Тагиле, пытались пронести телефоны с помощью квадрокоптера. При попытке сесть он потерял управление.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

– 5 июля в восемь вечера во время обхода запретной зоны колонии начальник караула Пустовит и замначальника регионального ГУФСИН Владимир Горькин увидели «дрон» с подвешенным грузом, - рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. – Они подняли караул по команде «в ружье» и наблюдали за аппаратом какое-то время. Когда он стал снижаться, его «обезвредили».

Всего через квадрокоптер пытались передать три смартфона, а также сверток с сим-картами и mikro SD.

ИСТОЧНИК KP.RU

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