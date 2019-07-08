«Toyota в обмен на долг»: в Екатеринбурге поймали неплательщика алиментов
В Екатеринбурге у неплательщика алиментов арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser. В пресс-службе УФССП по Свердловской области рассказали, что задолженность мужчины перед ребенком составила 3,5 миллионов рублей.
- Судебные приставы с инспекторами ГИБДД организовали рейд на перекрестке улиц Фурманова - Белинского и на Кольцовском тракте, - сообщили в УФССП. - Сотрудники ведомств при помощи камер, подключенных к сервису «Банк данных исполнительных производств», проверили более 50 должников. Многие из них пожелали расстаться с долгом прямо на месте. Таким образом, было оплачено 55 тысяч рублей.
Во время мероприятия арестовали 7 транспортных средств, в том числе за штрафы ГИБДД. Их эвакуировали на специализированную автостоянку до момента, пока задолженности не оплатят.
ИСТОЧНИК KP.RU