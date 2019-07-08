2019-07-08T10:49:38+03:00
Общество

«Худая, одета в светлую джинсовую куртку и черные кроссовки»: в Екатеринбурге пропала девочка-подросток

Последний раз ее видели 7 июля
Мария Трапезникова
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД ЕкатеринбургаФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге начались поиски 17-летней Софии Макаренко. В последний раз девушку видели на Эльмаше. О том, где она находится сейчас, ничего не известно.

– 8 июля в дежурную часть отдела полиции № 14 обратилась мать девочки. Она сообщила, что София накануне днем 7 июля примерно в три часа дня ушла из дома по адресу улица Даурская, 27. Это садовые участки, – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

София была одета в светлую джинсовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки. При себе имела рюкзак. У девушки светло-русые волосы, зеленые глаза и худощавое телосложение, рост 164 см.

- На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - сообщили в полиции. - Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Софии, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-14 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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