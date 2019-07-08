«Пляшущие младенцы и символ дружбы России и Германии»: что осталось в Екатеринбурге после «Стенограффии»

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-08T10:36:00+03:00

"Стенограффия" прошла в Екатеринбурге с 5 по 7 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 5 по 7 июля в Екатеринбурге прошел 10 по счету крупнейший фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Организаторы подвели итого мероприятия, рассказ про некоторые из новых работ.

В частности, на улице Шартшаской,9 появился объект «Дисперсия #5» Артема Стефанова. Объект начали готовить еще до официального старта.

Объект «Дисперсия #5» Артема Стефанова Фото: пресс-служба "Стенографии"

На улице Луначарского,87 расписали киоск «Роспечать». В пресс-службе фестиваля рассказали, что работу Максима Реванша можно рассмотреть в готовом виде только в темное время суток.

На улице Луначарского,87 расписали киоск «Роспечать» Фото: пресс-служба "Стенографии"

На улице Краснолесья, 139 теперь располагается кнопка YouTube художника Ampparito. Похожая работа работа находится на Сакко и Ванцетти, 102 и «вырезает» кусок из жилого дома.

Кнопка YouTube художника Ampparito Фото: пресс-служба "Стенографии"

Кирпичную стену на улице 8 Марта 22/1 ростовские художники Мария Хардикова и Вячеслав Белов изобразили пляшущих младенцев-ангелов. А на улице Попова,9 художник Fanakapan закончи работу с космическими елочными игрушками.

На улице Луначарского,87 расписали киоск «Роспечать» Фото: пресс-служба "Стенографии"

На Уралмаше появился символ дружбы Германии и России – на стенах в доме на Кузнецова, 2Б написали «BUILD BRIDGES NOT WALLS» («Стройте мосты, а не стены»).

На Уралмаше появился символ дружбы Германии и России Фото: пресс-служба "Стенографии"

В этот раз в фестивале принимали участие художники из 5 стран (Испания, Германия, Великобритания, Мальта, Россия). За выходные в Екатеринбурге было создано 9 арт-объектов и сейчас ведется работа по завершению еще 8 работ. Их закончат на днях.

Также на этой неделе фестиваль отправляется в турне по другим городам России.

ИСТОЧНИК KP.RU