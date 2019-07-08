Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 15% в январе-июне

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-08T10:09:27+03:00

В январе-июне 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 144,7 тыс. контейнеров ДФЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В январе-июне 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 144,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 91,9 тыс. ДФЭ (+17,9%), в экспортном – 52,7 тыс. ДФЭ (+10,2%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-июне выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,9% и составила 104,7 тыс. ДФЭ (перевезено более 2 млн тонн грузов, +15,9%), в том числе:

- нефть и нефтепродукты – 21,9 тыс. ДФЭ (+24,6% к уровню 6 месяцев 2018 года);

- черные металлы – 6,6 тыс. (+25%);

- лесные грузы –13,7 тыс. (+17,1%);

- бумага – 14,3 тыс. (–0,9%);

- цветные металлы – 8,6 тыс. (–1,6%);

- химикаты и сода – 26,1 тыс. (+16,1%);

- строительные грузы –1,9 тыс. (+8,8%);

- огнеупоры – 2,9 тыс. (+33,9%);

- метизы – 3 тыс. (+10,1%).

ОАО «РЖД» уделяет важнейшее внимание развитию контейнерных маршрутов с формированием ускоренных контейнерных поездов. Для таких перевозок разрабатывается специализированное расписание, минимизируются сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях, сокращается время в пути.

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-июне 2019 года было перевезено 2,37 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU