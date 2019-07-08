«Колебания между жарой и дождями»: на Урале продолжится нестабильная погода
Синоптики ожидают усиление гроз и ветра к середине неделе
Днем температура воздуха будет достигать 25 градусов либо 20-23 градусов тепла. Ночью – 8-13 градусов теплаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уралгидрометцентр предупредил о дождливой погоде на предстоящей неделе. Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко подчеркнула, что особенно не повезет населению северной части региона.
– Нас ждут кратковременные дожди, ближе к середине неделе – 11 июля, грозы и град. Также возможно усиление ветра – до 15-16 метров в секунду, - рассказала Шепоренко. – Нас ждут колебания между жарой и дождями.
В зависимости от осадков, днем температура воздуха будет достигать 25 градусов либо 20-23 градусов тепла. Ночью – 8-13 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU