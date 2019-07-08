На трассе Екатеринбург – Тюмень на месяц введут реверсивное движение
На дороге проводят замену верхнего слоя
Работы продлятся с 9 июля по 1 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 9 июля на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень стартуют работы по замене дорожного покрытия. На это время на участке с 88 по 94 километр – около Богдановича, организуют реверсивное движение.
Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 километр Фото: "Уралправтодор"
– Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 километр, – сообщили в «Уралуправтодор». – Такая технология восстановления позволяет предупредить и приостановить износ покрытия.
Работы закончат 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU