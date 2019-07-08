2019-07-08T09:32:47+03:00
Авто

На трассе Екатеринбург – Тюмень на месяц введут реверсивное движение

На дороге проводят замену верхнего слоя
Мария Трапезникова
Поделиться:
Работы продлятся с 9 июля по 1 августаРаботы продлятся с 9 июля по 1 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 9 июля на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень стартуют работы по замене дорожного покрытия. На это время на участке с 88 по 94 километр – около Богдановича, организуют реверсивное движение.

Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 километр Фото: "Уралправтодор"

Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 километр Фото: "Уралправтодор"

– Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 километр, – сообщили в «Уралуправтодор». – Такая технология восстановления позволяет предупредить и приостановить износ покрытия.

Работы закончат 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 15% в январе-июне
«Колебания между жарой и дождями»: на Урале продолжится нестабильная погода
В Екатеринбурге представили автомобиль, на котором ездит Путин
На Урале 50-летняя женщина принесла в суд самодельный нож
«Заявляли 3 тысяч участников, пришли 4 человека»: в Екатеринбурге задержали участников митинга за отставку мэра и губернатора
«Компенсация может достигать 5,5 миллионов рублей»: арестованный участник протестов в сквере у Драмтеатра подал жалобу в ЕСПЧ
В Екатеринбурге под трамвай попал пешеход
Консул Болгарии попал в аварию с трамваем в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге перед приездом Владимира Путина запенили канализационные люки
16-летний подросток, попавший в аварию с бензовозом на Урале, в тяжелом состоянии
Не пристегнула ремень: 17-лентяя пассажирка погибла в аварии на трассе под Ревдой
«Зачем так рисковать жизнью»: жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, ползущий по фасаду многоэтажки
Жителей Серова предупредили о медведе, который бродит вокруг города
Сел и поехал: участники Всероссийского мотопробега сняли документалку про пожарных из Екатеринбурга
«Водитель сказал им спрыгивать»: прокуратура выясняет обстоятельства гибели туристов на горной дороге в Свердловской области
«Он был пьян»: стали известны подробности страшной аварии в горах Урала
В Екатеринбурге художники раскрашивают асфальт на площади Первой Пятилетки
На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге пришло больше 30 тысяч человек
В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями
Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты
«Комсомольская правда» выяснила, сколько «Уральские пельмени» зарабатывают на корпоративах
«Унесли на носилках»: на концерте «Ленинграда» фанат Шнурова потерял сознание