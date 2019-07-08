«Заявляли 3 тысяч участников, пришли 4 человека»: в Екатеринбурге задержали участников митинга за отставку мэра и губернатора

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-08T09:48:22+03:00

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В Екатеринбурге задержали пятерых участников митинга за отставку мэра и губернатора Свердловской области. Несанкционированный протест проходил на Площади 1905 года. Об этом в Facebook сообщила активистка Елена Шукавева.

– Задержали Сергея Тиунова, Галину Королеву, Виктора Балдина, Яна Егиазаряна и Диму Трофимова, - написала она 7 июля.

Ранее в администрации города сообщали о том, на площади будет проходить ярмарка выходного дня. В департаменте информполитики области передали комментарий министерства общественной безопасности: там рассказали, что предупреждали о других мероприятиях на этой площадке активистов.

– Министерство общественной безопасности еще 21 июня направляло С.Ю.Тиунову официальное письмо с предложением провести заявленный им на 7 июля митинг в парке им. Чкалова, так как на запрошенных им площадках, в том числе, на площади 1905 года, уже было согласовано проведение иных мероприятий, - подчеркнули в департаменте информационной политики. - Организатор заявлял, что якобы не получил письма. Он проиграл иски по этому делу - такую позицию подтвердили решения районного, а затем и областного судов. Добавим, организатором на акцию было заявлено 3 тысячи участников. В итоге число его сторонников составило 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU