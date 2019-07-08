«Компенсация может достигать 5,5 миллионов рублей»: арестованный участник протестов в сквере у Драмтеатра подал жалобу в ЕСПЧ

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-08T08:00:17+03:00

Аналогичные жалобы ранее подали еще двое активистов, также задержанных в ходе протеста и арестованных на 5 и 3 суток - Даниил Пугин и Кирилл Ярославцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Екатеринбурга Айдар Исламов подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его арестовали 14 мая за протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы. На следующий день активиста задержали за «мелкое хулиганство» и «неповиновение сотруднику полиции». Суд назначил ему арест на 10 суток.

– Судя по тем решениям, которые принимали в ЕСПЧ ранее, компенсация может достигать 77 000 долларов (чуть больше 5,5 миллионов рублей по нынешнему курсу) вполне реально, - рассказал официальный представитель Исламова - эксперт Межрегионального центра прав человека Никита Томилов. – По официальной версии, арестованный «совместно с другими гражданами повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой, нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу».

Аналогичные жалобы ранее подали еще двое активистов, также задержанных в ходе протеста и арестованных на 5 и 3 суток - Даниил Пугин и Кирилл Ярославцев.

Напомним, что несогласованные протесты против строительства храма святой Екатерины начались 13 мая в сквере у Драмтеатра. В это время было задержано около ста человек, 30 из которых в последствие были арестованы. В конечном счете, строительство было приостановлено, а власти предложили проголосовать за новую площадку. Окончательный список составят осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU