2019-07-08T08:00:17+03:00
Общество

«Компенсация может достигать 5,5 миллионов рублей»: арестованный участник протестов в сквере у Драмтеатра подал жалобу в ЕСПЧ

Ранее суд приговорил его к 10 суткам ареста за мелкое хулиганство
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Аналогичные жалобы ранее подали еще двое активистов, также задержанных в ходе протеста и арестованных на 5 и 3 суток - Даниил Пугин и Кирилл ЯрославцевАналогичные жалобы ранее подали еще двое активистов, также задержанных в ходе протеста и арестованных на 5 и 3 суток - Даниил Пугин и Кирилл ЯрославцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Екатеринбурга Айдар Исламов подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его арестовали 14 мая за протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы. На следующий день активиста задержали за «мелкое хулиганство» и «неповиновение сотруднику полиции». Суд назначил ему арест на 10 суток.

– Судя по тем решениям, которые принимали в ЕСПЧ ранее, компенсация может достигать 77 000 долларов (чуть больше 5,5 миллионов рублей по нынешнему курсу) вполне реально, - рассказал официальный представитель Исламова - эксперт Межрегионального центра прав человека Никита Томилов. – По официальной версии, арестованный «совместно с другими гражданами повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой, нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу».

Аналогичные жалобы ранее подали еще двое активистов, также задержанных в ходе протеста и арестованных на 5 и 3 суток - Даниил Пугин и Кирилл Ярославцев.

Напомним, что несогласованные протесты против строительства храма святой Екатерины начались 13 мая в сквере у Драмтеатра. В это время было задержано около ста человек, 30 из которых в последствие были арестованы. В конечном счете, строительство было приостановлено, а власти предложили проголосовать за новую площадку. Окончательный список составят осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
32-летняя екатеринбурженка вошла в ТОП-10 красавиц по версии MAXIM
«Худая, одета в светлую джинсовую куртку и черные кроссовки»: в Екатеринбурге пропала девочка-подросток
«Пляшущие младенцы и символ дружбы России и Германии»: что осталось в Екатеринбурге после «Стенограффии»
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 15% в январе-июне
«Колебания между жарой и дождями»: на Урале продолжится нестабильная погода
В Екатеринбурге представили автомобиль, на котором ездит Путин
На трассе Екатеринбург – Тюмень на месяц введут реверсивное движение
На Урале 50-летняя женщина принесла в суд самодельный нож
«Заявляли 3 тысяч участников, пришли 4 человека»: в Екатеринбурге задержали участников митинга за отставку мэра и губернатора
В Екатеринбурге под трамвай попал пешеход
Консул Болгарии попал в аварию с трамваем в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге перед приездом Владимира Путина запенили канализационные люки
16-летний подросток, попавший в аварию с бензовозом на Урале, в тяжелом состоянии
Не пристегнула ремень: 17-лентяя пассажирка погибла в аварии на трассе под Ревдой
«Зачем так рисковать жизнью»: жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, ползущий по фасаду многоэтажки
Жителей Серова предупредили о медведе, который бродит вокруг города
Сел и поехал: участники Всероссийского мотопробега сняли документалку про пожарных из Екатеринбурга
«Водитель сказал им спрыгивать»: прокуратура выясняет обстоятельства гибели туристов на горной дороге в Свердловской области
«Он был пьян»: стали известны подробности страшной аварии в горах Урала
В Екатеринбурге художники раскрашивают асфальт на площади Первой Пятилетки
На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге пришло больше 30 тысяч человек
В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями
Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты
«Комсомольская правда» выяснила, сколько «Уральские пельмени» зарабатывают на корпоративах
«Унесли на носилках»: на концерте «Ленинграда» фанат Шнурова потерял сознание