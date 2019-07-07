16-летний подросток, попавший в аварию с бензовозом на Урале, в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-07T15:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое пострадавших в ДТП с бензовозом, которое произошло ночь 7 июля, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Один из них оказался несовершеннолетним местным жителем. Мальчик хоть и не в реанимации, но находится под наблюдением врачей.

- Утром, 7 июля, в Детскую городскую клиническую больницу №9 был доставлен пострадавший 16-летний мальчик. Его состояние оценивается как тяжелое, - прокомментировал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Второй пострадавший мужчина в больнице Екатеринбурга. Его вместе с подростком доставили в столицу Урала специальным вертолетом. Также пять человек получают помощь в Краснотурьинской городской больнице.

Напомним, авария с бензовозом случилась ночью в воскресенье. Водитель цистерны в районе Карпинска взял троих пассажиров. Это были туристы, участники горного марафона «Коржак-2019». Через несколько километров он подобрал еще восемь человек и посадил их на цистерну. В итоге мужчина не справился с управлением и машина перевернулась, а после взорвалась. Три человека погибли, сам водитель оказался нетрезвым. По данному делу проводится прокурорская проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU