«Зачем так рисковать жизнью»: жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, ползущий по фасаду многоэтажки

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-07T12:20:22+03:00

«Человек-паук» забирался без страховки по балконам на девятый этаж

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Жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, который карабкался по многоэтажке без страховки. Экстремала заметили на улице Зари в субботу вечером, 6 июля. Человек лез по фасаду, цепляясь за выступы балкона.

- Парень добрался до девятого этажа и благополучно слез обратно, — сообщил подписчик группы Инцидент Нижний Тагил.

«Человек-паук» попал в камеры случайных прохожих. Но экстремальную выходку так никто и не оценил. В комментариях под роликом люди наоборот осудили мужчину.

- Не понимаю, для чего так рисковать жизнью, - пишут люди.

- Автор, а почему вы полицию не вызвали?? А нельзя было соседей попросить, чтобы пустили? Может человек ключи потерял, а домой хочется? А может это вор, - предполагают тагильчане.

Тагильский "Человек-паук": молодой человек ползал по фасаду многоэтажного дома.Чтобы следить за подробностями перейди по ссылке vk.cc/7deb3H Сообщить новость vk.com/inc_nt

ИСТОЧНИК KP.RU