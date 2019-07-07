«Зачем так рисковать жизнью»: жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, ползущий по фасаду многоэтажки
Жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, который карабкался по многоэтажке без страховки. Экстремала заметили на улице Зари в субботу вечером, 6 июля. Человек лез по фасаду, цепляясь за выступы балкона.
- Парень добрался до девятого этажа и благополучно слез обратно, — сообщил подписчик группы Инцидент Нижний Тагил.
«Человек-паук» попал в камеры случайных прохожих. Но экстремальную выходку так никто и не оценил. В комментариях под роликом люди наоборот осудили мужчину.
- Не понимаю, для чего так рисковать жизнью, - пишут люди.
- Автор, а почему вы полицию не вызвали?? А нельзя было соседей попросить, чтобы пустили? Может человек ключи потерял, а домой хочется? А может это вор, - предполагают тагильчане.
Тагильский "Человек-паук": молодой человек ползал по фасаду многоэтажного дома.Чтобы следить за подробностями перейди по ссылке vk.cc/7deb3H Сообщить новость vk.com/inc_nt
ИСТОЧНИК KP.RU