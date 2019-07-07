Сел и поехал: участники Всероссийского мотопробега сняли документалку про пожарных из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-07T09:05:00+03:00

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Екатеринбург встретил участников Всероссийского мотопробега «Сел и поехал». Байкеры стартовали из Санкт-Петербурга 2 июля. Мотопробег посвящен юбилею МЧС России, ведомство отметит 30-летие в 2020 году. Путешествие займет 20 дней и закончится на острове Сахалин. В каждом городе участники снимают фильм о пожарных.

- Участники мотопробега провели съемки документального фильма «Герои нашего времени», посвященного работе сотрудников МЧС. Идея фильма – показать будни спасателей, их истории и судьбы, раскрыть аспекты и трудности их профессии. В Екатеринбурге съемочная бригада встретилась с представителями династии огнеборцев Гуляевых-Ставриниди, общий стаж службы которых в пожарной охране составляет более 400 лет, - сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Байкеры уже отправились дальше, они доедут до Тюменской области и там встретятся с пожарными, спасателями, курсантами, студентами и слушателями учебных заведений, а также с людьми, чьи судьбы пересеклись в той или иной чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU