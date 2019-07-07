СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-07T08:32:36+03:00

В результате взрыва автоцистерны погибли три человека и еще семеро получили травмы

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«Водитель сказал им спрыгивать»: прокуратура выясняет обстоятельства гибели туристов на горной дороге в Свердловской области

В результате взрыва автоцистерны погибли три человека и еще семеро получили травмы

Серьезная авария с пострадавшими произошла сегодня ночью, 7 июля на севере Свердловской области. На промышленной дороге с Иовской платы (горного плато, окруженного вершинами Конжаковского камня) перевернулся бензовоз. В результате ДТП погибли три человека и еще семь пострадало. По данным полиции, в районе 23 часов три туриста остановили автоцистерну и попросили их подвезти, затем водитель взял еще восемь попутчиков.

- Водитель разрешил сесть на цистерну. В дальнейшем водитель бензовоза не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул, - рассказывают в пресс-службе Прокуратуры по Свердловской области.

Сейчас прокуратура начала проверку гибели трех туристов, также известно, что водитель был пьян.

- Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.

Водителю выбирают меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU