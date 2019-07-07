2019-07-07T07:26:02+03:00
Происшествия

«Он был пьян»: стали известны подробности страшной аварии в горах Урала

На Конжаке сначала перевернулся, а потом взорвался бензовоз. Трое человек погибли, еще семеро пострадали
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.
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Авария с пострадавшими произошла на севере Свердловской области в воскресенье ночью, 7 июля. На 44 километре автодороги Карпинск-Кытлым бензовоз съехал с трассы и взорвался. Кроме водителя внутри автомобиля находились люди – туристы, которые попросили подбросить их до Карпинска. По предварительным данным, погибли три человека и пострадали еще семеро.

В полиции установили, что водитель «Урала», 51-летний местный житель по имени Дмитрий в момент аварии находился в нетрезвом состоянии.

- Это подтвердила проведенная сотрудниками полиции экспертиза. В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу, - сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Как сообщает источник к в следствии, бензовоз спускался с горки. В это время, дорогу переходили участники марафона, они остановили автомобиль и попросили подвезти.

Ежегодный горный марафон на Конжаковском камне собирает тысячи спортсменов со всей России. Это одна из самых сложных трасс в стране. Многие участники разбивают у подножья горы лагерь, чтобы переночевать там после забега.

В горах на севере Урала опрокинулся и загорелся бензовоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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