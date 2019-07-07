«Он был пьян»: стали известны подробности страшной аварии в горах Урала

СЕГОДНЯ 07:26 2019-07-07T07:26:02+03:00

На Конжаке сначала перевернулся, а потом взорвался бензовоз. Трое человек погибли, еще семеро пострадали

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Авария с пострадавшими произошла на севере Свердловской области в воскресенье ночью, 7 июля. На 44 километре автодороги Карпинск-Кытлым бензовоз съехал с трассы и взорвался. Кроме водителя внутри автомобиля находились люди – туристы, которые попросили подбросить их до Карпинска. По предварительным данным, погибли три человека и пострадали еще семеро.

В полиции установили, что водитель «Урала», 51-летний местный житель по имени Дмитрий в момент аварии находился в нетрезвом состоянии.

- Это подтвердила проведенная сотрудниками полиции экспертиза. В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу, - сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Как сообщает источник к в следствии, бензовоз спускался с горки. В это время, дорогу переходили участники марафона, они остановили автомобиль и попросили подвезти.

Ежегодный горный марафон на Конжаковском камне собирает тысячи спортсменов со всей России. Это одна из самых сложных трасс в стране. Многие участники разбивают у подножья горы лагерь, чтобы переночевать там после забега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718799" frameborder="0"></iframe> В горах на севере Урала опрокинулся и загорелся бензовоз.

ИСТОЧНИК KP.RU