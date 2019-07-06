В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-06T19:35:25+03:00

В такую погоду на пляж если и идти, то только с зонтом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 июля, над столицей Урала соберутся тучи. Хотя и солнышко промеж них несколько раз, да мелькнет. Также ожидается небольшой дождь днем, ну и гроза. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов Цельсия.

– 8 июля будет облачно с прояснениями, дождь, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Температура воздуха днем +19…+20 градусов.

Примерно такая же погода установится и во вторник, 9 июля. Только вот столбики термометров вновь поднимутся до +24 градусов Цельсия днем.

ИСТОЧНИК KP.RU