В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями
Столбики термометров поднимутся до +24 градусов Цельсия
В такую погоду на пляж если и идти, то только с зонтом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 7 июля, над столицей Урала соберутся тучи. Хотя и солнышко промеж них несколько раз, да мелькнет. Также ожидается небольшой дождь днем, ну и гроза. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов Цельсия.
– 8 июля будет облачно с прояснениями, дождь, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Температура воздуха днем +19…+20 градусов.
Примерно такая же погода установится и во вторник, 9 июля. Только вот столбики термометров вновь поднимутся до +24 градусов Цельсия днем.
ИСТОЧНИК KP.RU