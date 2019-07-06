2019-07-06T19:35:25+03:00
Общество

В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями

Столбики термометров поднимутся до +24 градусов Цельсия
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
В такую погоду на пляж если и идти, то только с зонтом.В такую погоду на пляж если и идти, то только с зонтом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 июля, над столицей Урала соберутся тучи. Хотя и солнышко промеж них несколько раз, да мелькнет. Также ожидается небольшой дождь днем, ну и гроза. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов Цельсия.

– 8 июля будет облачно с прояснениями, дождь, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Температура воздуха днем +19…+20 градусов.

Примерно такая же погода установится и во вторник, 9 июля. Только вот столбики термометров вновь поднимутся до +24 градусов Цельсия днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге художники раскрашивают асфальт на площади Первой Пятилетки
На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге пришло больше 30 тысяч человек
Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты
«Комсомольская правда» выяснила, сколько «Уральские пельмени» зарабатывают на корпоративах
«Унесли на носилках»: на концерте «Ленинграда» фанат Шнурова потерял сознание
Участие в саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге подтвердили более 40 стран
«Все едут на Шнурова»: перед концертом «Ленинграда» у Екатеринбург-Арены образовалась большая пробка
«Это был не дендропарк»: стало известно, где именно девушка из Красноярска подцепила клеща в Екатеринбурге
Организаторы Иннопрома объяснили, на чем добраться до выставки и где оставить машину
В региональном министерстве культуры опровергли информацию о приостановке работы Венского фестиваля
На Иннопром в Екатеринбург стали прибывать зарубежные гости
В Тавде открыли колонию строгого режима для бывших силовиков
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали восемь человек
Футбольный клуб «Урал» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0
Уральские военные медики привили от тифа и гепатита полтысячи жителей Тулуна, пострадавшего от наводнения
Председателя ТСЖ из Юго-западного микрорайона обвиняют в присвоении больше 300 тысяч
Из-за ремонта путей на выходные меняется схема движения четырех трамваев на Уралмаше
Организаторы Венского фестиваля объявили, что он прервет свою работу на два дня
В Нижнем Тагиле во время присяги оперативник уголовного розыска сделал предложение руки и сердца сотруднице ППС
Двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Серове, на вертолете перевезли в Екатеринбург
«Он прятался под кроватью и был напуган»: пожарный рассказал, как спасал кота из горящего дома на Вайнера
В Серове 11-летняя девочка погибла от удара током, когда уронила телефон в ванную
Из горящего дома на Вайнера пожарные спасли мужчину
«Каждый месяц гибнет ребенок»: за полгода на Урале произошло 160 аварий с участием детей
Из горящего дома на улице Вайнера пожарные спасли кошку