Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-06T19:03:41+03:00

Помимо батутов на Плотинке было еще несколько развлекательных площадок. Фото: администрация Екатеринбурга

О том, что соревнования пройдут в столице Урала, Международная федерация студенческого спорта объявила 2 июля

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Екатеринбург сегодня праздновал - отмечал новость о том, что Универсиада-2023 пройдет в столице Урала. Все действо свершилось на Плотинке.

- На Плотинке организаторы разместили презентационный парк и расположили различные виды активностей, - рассказывают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Посетители проверили уровень физической подготовки на полосе препятствий и в спортивном батутном городке. Самые ловкие и подготовленные уральцы получили памятные призы с символикой студенческих игр.

Для детей работали спортивные батуты, большая мишень для игры в дартс с футбольными мячами вместо дротиков, а также гигантская беговая дорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU