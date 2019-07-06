Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты
Екатеринбург сегодня праздновал - отмечал новость о том, что Универсиада-2023 пройдет в столице Урала. Все действо свершилось на Плотинке.
- На Плотинке организаторы разместили презентационный парк и расположили различные виды активностей, - рассказывают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Посетители проверили уровень физической подготовки на полосе препятствий и в спортивном батутном городке. Самые ловкие и подготовленные уральцы получили памятные призы с символикой студенческих игр.
Для детей работали спортивные батуты, большая мишень для игры в дартс с футбольными мячами вместо дротиков, а также гигантская беговая дорожка.
ИСТОЧНИК KP.RU