2019-07-06T17:50:11+03:00
Общество

«Комсомольская правда» выяснила, сколько «Уральские пельмени» зарабатывают на корпоративах

По данным газеты, чтобы пригласить трех-четырех артистов популярного коллектива, придется заплатить около 2 миллионов рублей
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Юлия Михалкова и Сергей Исаев.Юлия Михалкова и Сергей Исаев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» провела исследование о том, сколько зарабатывают российские телевизионные юмористы на корпоративах, свадьбах, выпускных и юбилеях. Среди звезд, расценки на выступление которых стали известны, есть и актеры шоу «Уральские пельмени».

Так, по данным «Комсомолки» Сергей Исаев за одиночное выступление зарабатывает 10 тысяч евро, то есть около 716 тысяч рублей. А Юлия Михалкова 12 тысяч евро. Если в рублях, то 858 тысяч. А вот пригласить на мероприятие команду «Уральские пельмени» обойдется в 1, 5 - 2 миллиона рублей.

- За эти деньги час вас будут развлекать три-четыре артиста популярного коллектива, - отмечают наши коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями
Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты
«Унесли на носилках»: на концерте «Ленинграда» фанат Шнурова потерял сознание
Участие в саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге подтвердили более 40 стран
«Все едут на Шнурова»: перед концертом «Ленинграда» у Екатеринбург-Арены образовалась большая пробка
«Это был не дендропарк»: стало известно, где именно девушка из Красноярска подцепила клеща в Екатеринбурге
Организаторы Иннопрома объяснили, на чем добраться до выставки и где оставить машину
В региональном министерстве культуры опровергли информацию о приостановке работы Венского фестиваля
На Иннопром в Екатеринбург стали прибывать зарубежные гости
В Тавде открыли колонию строгого режима для бывших силовиков
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали восемь человек
Футбольный клуб «Урал» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0
Уральские военные медики привили от тифа и гепатита полтысячи жителей Тулуна, пострадавшего от наводнения
Председателя ТСЖ из Юго-западного микрорайона обвиняют в присвоении больше 300 тысяч
Из-за ремонта путей на выходные меняется схема движения четырех трамваев на Уралмаше
Организаторы Венского фестиваля объявили, что он прервет свою работу на два дня
В Нижнем Тагиле во время присяги оперативник уголовного розыска сделал предложение руки и сердца сотруднице ППС
Двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Серове, на вертолете перевезли в Екатеринбург
«Он прятался под кроватью и был напуган»: пожарный рассказал, как спасал кота из горящего дома на Вайнера
В Серове 11-летняя девочка погибла от удара током, когда уронила телефон в ванную
Из горящего дома на Вайнера пожарные спасли мужчину
«Каждый месяц гибнет ребенок»: за полгода на Урале произошло 160 аварий с участием детей
Из горящего дома на улице Вайнера пожарные спасли кошку