«Комсомольская правда» выяснила, сколько «Уральские пельмени» зарабатывают на корпоративах

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-06T17:50:11+03:00

По данным газеты, чтобы пригласить трех-четырех артистов популярного коллектива, придется заплатить около 2 миллионов рублей

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«Комсомольская правда» провела исследование о том, сколько зарабатывают российские телевизионные юмористы на корпоративах, свадьбах, выпускных и юбилеях. Среди звезд, расценки на выступление которых стали известны, есть и актеры шоу «Уральские пельмени».

Так, по данным «Комсомолки» Сергей Исаев за одиночное выступление зарабатывает 10 тысяч евро, то есть около 716 тысяч рублей. А Юлия Михалкова 12 тысяч евро. Если в рублях, то 858 тысяч. А вот пригласить на мероприятие команду «Уральские пельмени» обойдется в 1, 5 - 2 миллиона рублей.

- За эти деньги час вас будут развлекать три-четыре артиста популярного коллектива, - отмечают наши коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU