«Унесли на носилках»: на концерте «Ленинграда» фанат Шнурова потерял сознание

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-06T17:40:05+03:00

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В Екатеринбурге на концерте группы «Ленинград» случилось ЧП. Одному из слушателей, пришедших на стадион Екатеринбург-Арена срочно потребовалась помощь медиков.

- Мужчина стоял справа от сцены в фанзоне. Потом вдруг он потерял сознание и упал, - передает Олег Галимов, корреспондент «КП-Екатеринбург». - К нему подбежали охранники и медики, положили его на носилки и унесли к «скорой».

Отметим, что произошло это в тот момент, когда Сергей Шнуров, лидер группы, еще не поднялся на сцену. Концерт должен был стартовать в 19.00, но начался только в 19.40.

ИСТОЧНИК KP.RU