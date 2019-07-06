Участие в саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге подтвердили более 40 стран

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-06T16:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник в столице Урала начнется Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019. Он пройдет с 9 по 11 июля в Конгресс-центре рядом с выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО», где в эти же дни состоится выставка Иннопром. На саммит прилетят представители более 40 стран, которые уже подтвердили свое участие.

– Ожидается, что на саммите самыми многочисленными будут делегации из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Германия, Австрия, США, Великобритания, Венесуэла и Индия, – сообщают организаторы. – Предполагается, что всего в мероприятии примут участие более 2000 человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU