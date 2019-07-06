«Все едут на Шнурова»: перед концертом «Ленинграда» у Екатеринбург-Арены образовалась большая пробка

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-06T16:06:03+03:00

По городу можно спокойно проехать и только у стадиона движение остановилось. Фото: Яндекс.Пробки

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В 19.00 в Екатеринбурге начнется концерт группы «Ленинград». Выступать Сергей Шнуров со своей командой будет на стадионе Екатеринбург-Арена, на котором год назад проходили игры ЧМ-2018. Сцена при этом находится на трибунах, с которых ради концерта сняли сиденья, а танцплощадкой стало футбольное поле. Его накрыли специальным покрытием, чтобы любители музыки не потоптали траву. Между тем, многие люди решили отправиться на концерт на своей машине.

- Образовалась огромная пробка у Екатеринбург-Арены, проехать невозможно! - жалуется корреспондент КП-Екатеринбург

Если же обратиться к сервису Яндекс.Пробки, то видно что по городу ситуация с заторами оценивается всего в 2 балла. И только у стадиона на улице Репина дорога выделена красным - там движение остановилось.

Многие поклонники решили приехать на концерт на своих машинах, из-за чего образовался затор.Фото: Юлия СТАЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU