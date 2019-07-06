«Это был не дендропарк»: стало известно, где именно девушка из Красноярска подцепила клеща в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-06T15:44:11+03:00

Прощание с Марией пройдет в понедельник в 15.00 в Красноярске. Фото: instagram.com/mariaul_ivanova/

Через три недели после визита в столицу Урала она впала в кому и умерла

Изменить размер текста: A A

Марию Иванову, сотрудницу Красноярского театра, которую три недели назад в Екатеринбурге укусил клещ, похоронят в понедельник. Точная причина ее смерти до сих пор неизвестна, но знакомые подозревают, что это следствие укуса кровососа.

- В переписке с подругой в последние дни работы в театре она жаловалась на плохое самочувствие, утомленность. Но она связывала это с работой, - отметила Мария Сикора, руководитель пресс-службы Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Изначально была информация, что девушку клещ укусил, когда она гуляла по одному из дендрологических парков Екатеринбурга. Но позже выяснилось, что это произошло за городом.

- Они поехали на скалы, на Чертово городище. Там это и случилось, - поясняет Мария Сикора. - Ее сразу повезли в больницу. Там оказали первую помощь и сделали все нужные прививки. Клеща отправили на анализ. Оказалось, что он переносит боррелиоз.

Отметим, что скалы Чертово городище находятся в лесу, в 11 километрах от окраины Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU