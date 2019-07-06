Организаторы Иннопрома объяснили, на чем добраться до выставки и где оставить машину

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-06T15:25:04+03:00

На Иннопром каждый год приезжают тысячи представителей промышленности, но и простым людям выставка интересна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с «Сима-ленд» будет организована перехватывающая парковка

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В понедельник утром в Екатеринбурге начнется международная промышленная выставка Иннопром. Интересна она будет не только представителям делового мира и промышленности, но и простым горожанам. Чтобы добраться на выставку было проще, в столице Урала были организованы специальные автобусные рейсы, которые будут ездить до Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» все дни выставки.

ГДЕ СЕСТЬ НА АВТОБУС

станция метро «БОТАНИЧЕСКАЯ» – МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО». – станция метро «БОТАНИЧЕСКАЯ» С 8.00 до 20.00 с интервалом 15 минут

станция метро «площадь 1905 года» – МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО» – станция метро «площадь 1905 года»

С 8.00 до 19.00 с интервалом 45 минут

ГДЕ ОСТАВИТЬ МАШИНУ

Для тех же, кто поедет на машине, организована стоянка неподалеку от выставочного центра.

– Для посетителей, желающих добраться до выставки на личном транспорте, будет организована перехватывающая парковка на территории «Сима-ленд» по адресу улица Черняховского, 86/12, Екатеринбург, – сообщают организаторы. – Добравшись до территории «Сима-ленд», вы можете оставить свой личный транспорт на парковке и пересесть в специально организованный шаттл, который доставит вас на территорию МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Доступ же на парковку Международной промышленной выставки Иннопром будет возможен только по заранее оформленным пропускам.

ИСТОЧНИК KP.RU