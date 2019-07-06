2019-07-06T15:25:04+03:00
Общество

Организаторы Иннопрома объяснили, на чем добраться до выставки и где оставить машину

Рядом с «Сима-ленд» будет организована перехватывающая парковка
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
На Иннопром каждый год приезжают тысячи представителей промышленности, но и простым людям выставка интересна.На Иннопром каждый год приезжают тысячи представителей промышленности, но и простым людям выставка интересна.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник утром в Екатеринбурге начнется международная промышленная выставка Иннопром. Интересна она будет не только представителям делового мира и промышленности, но и простым горожанам. Чтобы добраться на выставку было проще, в столице Урала были организованы специальные автобусные рейсы, которые будут ездить до Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» все дни выставки.

ГДЕ СЕСТЬ НА АВТОБУС

станция метро «БОТАНИЧЕСКАЯ» – МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО». – станция метро «БОТАНИЧЕСКАЯ» С 8.00 до 20.00 с интервалом 15 минут

станция метро «площадь 1905 года» – МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО» – станция метро «площадь 1905 года»

С 8.00 до 19.00 с интервалом 45 минут

ГДЕ ОСТАВИТЬ МАШИНУ

Для тех же, кто поедет на машине, организована стоянка неподалеку от выставочного центра.

– Для посетителей, желающих добраться до выставки на личном транспорте, будет организована перехватывающая парковка на территории «Сима-ленд» по адресу улица Черняховского, 86/12, Екатеринбург, – сообщают организаторы. – Добравшись до территории «Сима-ленд», вы можете оставить свой личный транспорт на парковке и пересесть в специально организованный шаттл, который доставит вас на территорию МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Доступ же на парковку Международной промышленной выставки Иннопром будет возможен только по заранее оформленным пропускам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В региональном министерстве культуры опровергли информацию о приостановке работы Венского фестиваля
На Иннопром в Екатеринбург стали прибывать зарубежные гости
В Тавде открыли колонию строгого режима для бывших силовиков
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали восемь человек
Футбольный клуб «Урал» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0
Уральские военные медики привили от тифа и гепатита полтысячи жителей Тулуна, пострадавшего от наводнения
Председателя ТСЖ из Юго-западного микрорайона обвиняют в присвоении больше 300 тысяч
Из-за ремонта путей на выходные меняется схема движения четырех трамваев на Уралмаше
Организаторы Венского фестиваля объявили, что он прервет свою работу на два дня
В Нижнем Тагиле во время присяги оперативник уголовного розыска сделал предложение руки и сердца сотруднице ППС
Двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Серове, на вертолете перевезли в Екатеринбург
«Он прятался под кроватью и был напуган»: пожарный рассказал, как спасал кота из горящего дома на Вайнера
В Серове 11-летняя девочка погибла от удара током, когда уронила телефон в ванную
Из горящего дома на Вайнера пожарные спасли мужчину
«Каждый месяц гибнет ребенок»: за полгода на Урале произошло 160 аварий с участием детей
Из горящего дома на улице Вайнера пожарные спасли кошку