В региональном министерстве культуры опровергли информацию о приостановке работы Венского фестиваля

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-06T14:00:59+03:00

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Ранее этим утром появилась информация, что в Екатеринбурге на два дня прекратит свою работу Венский фестиваль музыкальных фильмов. Об этом в социальной сети сообщала одна из организаторов мероприятия. Однако позже выяснилось, что никаких изменений в графике работы фестиваля не предвидится.

- Впереди много интереснейших концертов, все они пройдут по графику, никаких изменений в работе площадки, насколько мне известно, не планируется, - отметила Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области. - Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходит при поддержке правительства Свердловской области, - любимое поклонниками классической музыки мероприятие. Год от года он привлекает все больше зрителей. Причем на концерты приходят не только екатеринбуржцы, но и жители других муниципалитетов. А в этом году, я надеюсь, среди зрителей будут и наши гости, которые приехали на ИННОПРОМ и саммит GMIS. Поэтому они смогут не только провести на Урале деловые встречи, но и, в том числе благодаря фестивалю, получат насыщенную культурную программу.

Венский фестиваль проходит в Екатеринбурге с 3 по 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU