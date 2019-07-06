2019-07-06T13:48:49+03:00
Общество

На Иннопром в Екатеринбург стали прибывать зарубежные гости

В столицу Урала уже приехали представители Турции, которая в этом году является страной-партнером выставки
Данил СВЕЧКОВ
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На выставке каждый год показывают технологические достижения промышленности.На выставке каждый год показывают технологические достижения промышленности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник в Екатеринбурге стартует десятая международная промышленная выставка Иннопром. В эти выходные в столицу уже начали прибывать гости из Турции – страны-партнера мероприятия.

- В частности, в Екатеринбург прибыл заместитель министра торговли Турецкой Республики Йылмаз-Батур, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Завтра в ее программе посещение предприятий. Кроме этого, ожидается прибытие 55 российских торговых представителей, которые 9 июля проведут в формате B2G встречи с уральскими экспортно-ориентированными предприятиями.

Также в Екатеринбург уже прилетели торгпреды РФ в Армении, Германии, Турции и Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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