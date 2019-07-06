На Иннопром в Екатеринбург стали прибывать зарубежные гости
В понедельник в Екатеринбурге стартует десятая международная промышленная выставка Иннопром. В эти выходные в столицу уже начали прибывать гости из Турции – страны-партнера мероприятия.
- В частности, в Екатеринбург прибыл заместитель министра торговли Турецкой Республики Йылмаз-Батур, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Завтра в ее программе посещение предприятий. Кроме этого, ожидается прибытие 55 российских торговых представителей, которые 9 июля проведут в формате B2G встречи с уральскими экспортно-ориентированными предприятиями.
Также в Екатеринбург уже прилетели торгпреды РФ в Армении, Германии, Турции и Финляндии.
ИСТОЧНИК KP.RU