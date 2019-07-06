В Тавде открыли колонию строгого режима для бывших силовиков
Она рассчитана на содержание порядка 700 заключенных
На открытие колонии приехала специальная комиссия. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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В Свердловской области на одну колонию стало больше. В Тавде открылось учреждение строгого режима для бывших полицейских.
- Ранее в ИК-26 отбывали наказание осужденные граждане с строгим режимом содержания. В колонии была развита деревообработка и заготовка леса, - объясняют в ГУФСИН по Свердловской области. - С весны 2019 года в ИК-26 этапированы из других регионов страны экс-силовики приговоренные судом к наказанию в строгих условиях содержания.
Колония рассчитана на содержание порядка 700 заключенных. Здесь также есть помещение для злостных нарушителей, которые не служили в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU