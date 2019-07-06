В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали восемь человек
Одному из них понадобилась дыхательная маска
На место ЧП выезжали девять сотрудников МЧС.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В одиннадцатом часу утра на улице Баумана в Екатеринбурге начался пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
- На площади в пять квадратных метров повреждено домашнее имущество, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара задействованы три единицы техники и девять человек личного состава.
По лестнице пожарные эвакуировали из дома восемь жильцов. Одному из них при этом надели дыхательную маску.
ИСТОЧНИК KP.RU