Футбольный клуб «Урал» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-06T11:05:28+03:00

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В Екатеринбург из Австрии возвращаются футболисты «Урала». Они завершили программу зарубежных сборов, обыграв команду «Краснодар». Игра закончилась со счетом 2:0 в нашу пользу.

- Уже на второй минуте матча наша команда забила первый мяч, - объясняют в пресс-службе ФК «Урал». - Рафал Аугустыняк издали нанес точный удар в угол. После этого оранжево-черные завладели преимуществом. У ворот «быков» регулярно возникали опасные моменты, а у Ярослава Годзюра практически не было работы.

На 39-й минуте Андрей Панюков удвоил преимущество уральской команды. Нападающий вышел один на один с голкипером и поразил ворота соперников.

ИСТОЧНИК KP.RU