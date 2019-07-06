Уральские военные медики привили от тифа и гепатита полтысячи жителей Тулуна, пострадавшего от наводнения

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-06T10:56:32+03:00

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В Иркутской области военные и спасатели продолжают бороться с последствиями наводнения. Так, из Центрального военного округа на помощь жителям Тулуна выехали военные медики - всего пять бригад. Сейчас они прививают пострадавших людей от гепатита А и брюшного тифа.

- За прошедшие два дня осуществлена вакцинация 458 человек, - сообщают в пресс-службе Центрального военного округа. - Эпидемиологи доставили в город Тулун Иркутской области две тысячи вакцин.

Всего же в зону бедствия из Центрального военного округа направлены около 600 военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники, а также один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

- Военные участвуют в расчистке затронутых паводком районов, задействованы в мониторинге биологической обстановки, оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших, - добавили в ЦВО. - Для ведения воздушной разведки задействованы два расчета беспилотников. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.

ИСТОЧНИК KP.RU