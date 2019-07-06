Из-за ремонта путей на выходные меняется схема движения четырех трамваев на Уралмаше
На перекрестке улиц Победы и Ильича начался ремонт трамвайных путей. В связи с этим составы, курсирующие по Уралмашу, изменят схему движения.
- 6 и 7 июля движение трамваев по улице Победы на участке от остановки «улица Кузнецова» до остановки «улица Лукиных» закрыто в обоих направлениях, - предупреждают в администрации Екатеринбурга.
Трамваи в эти дни пойдут следующим образом:
- № 7 от станции «Эльмаш» по улицам Старых Большевиков, Фронтовых Бригад, проспекту Космонавтов, улице Машиностроителей до станции «Площадь Первой Пятилетки»;
- № 8 от станции «40 лет ВЛКСМ» следует по улицам Гагарина, Ленина, Луначарского, Космонавтов, Машиностроителей до станции «Площадь Первой Пятилетки»;
- № 24 следует от станции «7 Ключей» по улицам Технической, Бебеля до конечной станции «Машиностроителей».
- № 22 в выходные закрыт.
В понедельник утром Гортранс обещает восстановить движение трамваев по старой схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU