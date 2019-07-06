В Екатеринбурге Венский фестиваль прервет свою работу на два дня

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-06T08:06:30+03:00

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Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходит в Екатеринбурге с 3 по 27 июля, будет закрыт на два дня. Об этом на странице в facebook сообщила одна из организаторов.

- Наш маленький «уютный» Венский фестиваль столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы в прямом смысле этого слова, - пишет Мария Зашляпина. - Фестиваль не будет работать в понедельник 8 июля и во вторник 9 июля. И мы приложим все усилия чтобы открыться в 20:00 10 июля. Мы не будем работать потому что нам придется на эти два дня убрать с площади экран. Ресторанный дворик, скорее всего будет открыт для посетителей, но это не точно.

Фильмы, которые не удастся показать в следующие понедельник и вторник организаторы планируют показать в другие дни. Отметим, что 8 и 9 июля - это дни открытия международной промышленной выставки "Иннопром" и саммита GMIS, на которые в столицу Урала приедут первые лица не только России, но и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU