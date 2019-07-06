В Нижнем Тагиле во время присяги оперативник уголовного розыска сделал предложение руки и сердца сотруднице ППС

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-06T10:34:05+03:00

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В Нижнем Тагиле прошла торжественная церемония принятия Присяги молодыми полицейскими. 148 сотрудников правоохранительных органов поклялись уважать и защищать права и свободы граждан. А сразу после церемонии одна из выпускниц, Оксана Булатова, служащая в полку патрульно-постовой службы, получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного – Сергея Ручканова. Он тоже полицейский – оперуполномоченный уголовного розыска.

– Он волнительно произнес избраннице заветные слова: «Стань моей женой», вручив ей обручальное кольцо и букет красивых цветов, – рассказал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Публика замерла в ожидании ответа, а когда все услышали: «Я согласна», раздался град аплодисментов и теплых поздравлений с двойным праздником, который без сомнений войдет в историю гарнизона в год его 100-летия со дня образования.

ИСТОЧНИК KP.RU