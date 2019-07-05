Двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Серове, на вертолете перевезли в Екатеринбург
Малыша в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу «девятку»
Вертолет повез мальчика в столицу Урала в третьем часу дня. Фото: Олег Романов, Серовская городская больница
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В четверг в Серове из окна на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. Ребенка в тяжелом состоянии положили в больницу. А сегодня медики решили отправить его в Екатеринбург - в детскую больницу «девятку».
- Он поступил к нам вчера, ему провели обследование, сделали заключение, что надо отправлять ребенка в больницу более высокого уровня, - пояснил Олег Романов, пресс-секретарь Серовской городской больницы. - У него тяжелое состояние.
В пятницу в третьем часу дня за ребенком прилетел медицинский вертолет. Он доставил малыша в Екатеринбург.
ИСТОЧНИК KP.RU