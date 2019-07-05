Двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Серове, на вертолете перевезли в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-05T18:19:44+03:00

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В четверг в Серове из окна на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. Ребенка в тяжелом состоянии положили в больницу. А сегодня медики решили отправить его в Екатеринбург - в детскую больницу «девятку».

- Он поступил к нам вчера, ему провели обследование, сделали заключение, что надо отправлять ребенка в больницу более высокого уровня, - пояснил Олег Романов, пресс-секретарь Серовской городской больницы. - У него тяжелое состояние.

В пятницу в третьем часу дня за ребенком прилетел медицинский вертолет. Он доставил малыша в Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU