«Он прятался под кроватью и был напуган»: пожарный рассказал, как спасал кота из горящего дома на Вайнера

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-05T18:19:11+03:00

Когда кота вынесли из дома, он был без сознания. Фото: Олег Галимов

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Сегодня, 5 июля, в центре Екатеринбурга загорелось пятиэтажное здание. Пожар окутал жилой дом, который находится на улице Вайнера, 9а. В одной из квартир вспыхнуло пламя, затем оно перекинулось на другие пять. Всем жильца удалось вовремя выйти, а вот домашним животным -нет. Однако пожарным удалось спасти из огня кошку. Спасатель рассказал, как это было:

- Я поднялся в квартиру на третьем этаже. Кот по кличке Гэндальф спрятался под кровать и был сильно напуган. К этому времени животное уже успело надышаться угарным газом, - поделился сотрудник МЧС.

Кота вытащили буквально с того света. Когда его вынесли из дома, он была почти без сознания. Пожарный сразу же сделал животному искусственное дыхание и через несколько минут Гэндальф очнулся.

Кроме этого в квартире на пятом этаже остался терьер. Хозяин, спасаясь из квартиры, не смог вытащить его. К счастью, собака тоже не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU