«Каждый месяц гибнет ребенок»: за полгода на Урале произошло 160 аварий с участием детей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-05T16:29:01+03:00

В ГИБДД порекомендовали родителям ежедневно напоминать детям правила дорожного движения, а также следить за ними во время прогулок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За полгода в Свердловской области 165 детей получили травмы из-за ДТП, еще 8 – скончались. Это на 35% и на 100% больше, чем в прошлом году. В Госавтоинспекции сообщили, что в 70% случаев рядом с пострадавшим ребенком находился родитель.

– На днях в Белоярском районе под колеса автомобиля попал 4-летний мальчик. Ребенок вместе с отцом ехал в грузовике. В пути произошла поломка, отец вышел из автомобиля, чтобы обратиться за помощью к другим водителям. Мальчик, который должен был остаться в кабине, вышел и побежал через дорогу к родителю, - рассказали в Управлении ГИБДД по Свердловской области. – Его сбил 49-летний мужчина. Который управлял Nissan Terrano. Мальчик получил переломы лодыжки и левой ноги.

В ГИБДД порекомендовали родителям ежедневно напоминать детям правила дорожного движения, а также следить за ними во время прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU