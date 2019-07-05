Из горящего дома на улице Вайнера пожарные спасли кошку
Пламя вспыхнуло в одной из квартир и по балконам поднялось на три этажа
Животное удалось вынести из горящей квартиры.Фото: Олег Галимов
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В половине шестого вечера в самом центре Екатеринбурга загорелся жилой дом на улице Вайнера. В одной из квартир вспыхнуло пламя. Потом по балконам оно перекинулось еще на пять квартир. Всем жильцам удалось выйти, но животные выбраться не смогли. Так, пожарным удалось вытащить кошку, запертую в квартире.
- Животное угарным газом надышалось, - говорит очевидец. - Его хозяина потом не могли найти.
Как сообщили жильцы, в одном из квартир остался заперт еще и терьер. Хозяин, спасаясь из квартиры, не смог вытащить его.
ИСТОЧНИК KP.RU