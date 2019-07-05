2019-07-05T16:29:14+03:00
Происшествия

Из горящего дома на улице Вайнера пожарные спасли кошку

Пламя вспыхнуло в одной из квартир и по балконам поднялось на три этажа
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Животное удалось вынести из горящей квартиры.Животное удалось вынести из горящей квартиры.Фото: Олег Галимов
Изменить размер текста:

В половине шестого вечера в самом центре Екатеринбурга загорелся жилой дом на улице Вайнера. В одной из квартир вспыхнуло пламя. Потом по балконам оно перекинулось еще на пять квартир. Всем жильцам удалось выйти, но животные выбраться не смогли. Так, пожарным удалось вытащить кошку, запертую в квартире.

- Животное угарным газом надышалось, - говорит очевидец. - Его хозяина потом не могли найти.

Как сообщили жильцы, в одном из квартир остался заперт еще и терьер. Хозяин, спасаясь из квартиры, не смог вытащить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Серове, на вертолете перевезли в Екатеринбург
«Он прятался под кроватью и был напуган»: пожарный рассказал, как спасал кота из горящего дома на Вайнера
В Серове 11-летняя девочка погибла от удара током, когда уронила телефон в ванную
Из горящего дома на Вайнера пожарные спасли мужчину
«Каждый месяц гибнет ребенок»: за полгода на Урале произошло 160 аварий с участием детей
«Это единственная связь с цивилизацией»: на Урале жители сами чинят мост, который обрушился два года назад
«Скрыл недвижимость и банковские счета»: председатель гордумы Сысерти лишился мандата по решению суда
В «БКС Брокер» отметили основные ошибки начинающих инвесторов
В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Горького
ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тысячи тонн шпунта Ларсена на строительство транспортного терминала LUGAPORT в Финском заливе
Интернет-магазины вытесняют торговые центры в Екатеринбурге
Средняя зарплата жителей Екатеринбурга перевалила за 50 тысяч рублей
«Посетит ИННОПРОМ и выступит на GMIS»: Владимир Путин точно приедет в Екатеринбург
Бывшего олимпийского чемпиона Антона Шипулина официально выдвинули на довыборы в Госдуму
«Кадровый кризис»: мэр Екатеринбурга признал факт нехватки специалистов
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, нашел способ не работать в колонии
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд на улице Сакко и Ванцетти
В Екатеринбургском зоопарке появился детеныш летучей лисицы
В Екатеринбурге на праздник в честь Универсиады потратят 900 тысяч рублей
На Сортировке на год перекроют часть улицы
В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты за кражу лотерейных билетов
Владимир Путин предложил Италии стать страной-партнером ИННОПРОМ-2020
Погрузка на Свердловской железной дороге за 6 месяцев составила 69,4 млн тонн
На Урале против службы ЖКХ возбудили уголовное дело из-за падения льда на младенца
В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка угрожала взорвать дом рядом с Южным автовокзалом