«Скрыл недвижимость и банковские счета»: председатель гордумы Сысерти лишился мандата по решению суда

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-05T14:57:40+03:00

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Председателя гордумы Сысерти Александра Карамышева досрочно лишили мандата. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что политик нарушил закон о противодействии коррупции.

– Он предоставил недостоверные сведения о доходах и расходах. В частности, не указал некоторые банковские счета и скрыл наличие недвижимости, – рассказали в ведомстве. – В справке о доходах за 2017 год он не указал имущество, которое принадлежит супруге.

Такие нарушения являются основанием лишения мандата. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции региона приняла решение проинформировать об этом депутатов.

– На заседании гордумы решение о сложении полномочий председателя не приняли. Сысертский межрайонный прокурор направил в местный суд заявление, в котором потребовал признать решение Думы незаконным, - добавили в пресс-службе. – 5 июля инстанция требования удовлетворила.

На сайте местной гордумы Карамышев до сих пор указан, как председатель. Ранее он занимал пост главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU