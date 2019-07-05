В «БКС Брокер» отметили основные ошибки начинающих инвесторов

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-05T14:41:35+03:00

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Стабильный пассивный доход – это ли не мечта многих? Чтобы ее исполнить, все больше россиян задумываются об инвестициях. С какой суммы можно начинать, что влияет на рынок и каких ошибок нужно избегать – об этом рассказали в «БКС» Брокер.

- Начинать лучше с суммы, которая есть, - пояснил управляющий директор направления консультационного брокериджа «БКС Брокер» Олег Чихладзе. - Другие способы — депозиты, недвижимость и экзотика,— либо не обеспечивают сохранности покупательной способности, либо уступают еще в чем-то.

Самая основная ошибка начинающих инвесторов, по мнению специалистов, – в отсутствии финансового плана. Еще одна – в крайностях, когда, например, новичок берет слишком много рисков, либо же не берет их совсем. Кроме того, чтобы зарабатывать на бирже, надо изучать финансовую грамотность. Однако, если время не позволяет, можно довериться в этом вопросе профессионалам – консультантам. Это вложение однозначно выйдет дешевле ошибочных действий на рынке.

Если говорить о долгосрочных инвестициях, то специалисты «БКС Брокер» предлагают составить план, прописать цели и определить бенчмарк для сравнения активов в будущем. Тогда не будет необходимости отслеживать ситуацию. Напомним, БКС выбирают свыше 300 000 клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU