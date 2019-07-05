В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Горького

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-05T14:31:46+03:00

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С 5 июля перекрыт участок улицы Горького от Карла Маркса до Куйбышева в Екатеринбурге. Перекрытие продлится месяц: вновь открыть движение обещают уже 4 августа, сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также в мэрии добавили, что это связано с ремонтом дороги на всем участке. Объехать можно будет со стороны улиц Карла Маркса, Гоголя и Куйбышева.

Фото: сервис Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU