В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Горького
Там будут ремонтировать дорогу
Фото: сервис Яндекс.Карты
Изменить размер текста:
С 5 июля перекрыт участок улицы Горького от Карла Маркса до Куйбышева в Екатеринбурге. Перекрытие продлится месяц: вновь открыть движение обещают уже 4 августа, сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Также в мэрии добавили, что это связано с ремонтом дороги на всем участке. Объехать можно будет со стороны улиц Карла Маркса, Гоголя и Куйбышева.
Фото: сервис Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU