ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тысячи тонн шпунта Ларсена на строительство транспортного терминала LUGAPORT в Финском заливе

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-05T14:18:29+03:00

Шпунт Ларсена будет применяться для создания искусственных земельных участков и последующего формирования береговой части

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ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тысячи тонн шпунта Ларсена на строительство транспортного терминала LUGAPORT в морском торговом порту Усть-Луга в Финском заливе Балтийского моря.

Шпунт Ларсена будет применяться для создания искусственных земельных участков и последующего формирования береговой части. ЕВРАЗ НТМК предоставил собственный специализированный подвижной состав для транспортировки негабаритного груза до места назначения. В кратчайшие сроки металлопродукция была доставлена со станции Смычка СвЖД до станции выгрузки Котлы Октябрьской железной дороги.

ЕВРАЗ НТМК – единственное предприятие в России, которое производит шпунт Ларсена Л5-УМ.

«Комбинат выпускает шпунт из нелегированной стали и стали, легированной ванадием и медью, что существенно повышает его прочностные и антикоррозийные свойства, отвечая интересам заказчиков», - отметил директор по сбыту Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валерий Смирнов.

«Поставкой металлопродукции начался процесс создания искусственных земельных участков для последующего формирования береговой части в рамках реализации инвестпроекта LUGAPORT. Благодаря содействию ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской дирекции по управлению терминально - складским комплексом, груз оперативно доставлен в порт Усть-Луга. Мы полностью соблюдаем график подготовительных работ», - сказал генеральный директор ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (оператор проекта LUGAPORT) Алексей Жарков.

Строительство Универсального торгового терминала «Усть-Луга» (LUGAPORT) предусматривает создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн. т в год.

Инвестиционный проект строительства Универсального торгового терминала «Усть-Луга» (LUGAPORT) ведется группой компаний «Новотранс» совместно с ОАО «Компания Усть-Луга».

ИСТОЧНИК KP.RU