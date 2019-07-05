2019-07-05T13:42:52+03:00
Экономика

Интернет-магазины вытесняют торговые центры в Екатеринбурге

Этим обеспокоился мэр города Александр Высокинский
Лев ИСТОМИН
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Торговые центры теряют покупателейТорговые центры теряют покупателейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обеспокоился судьбой крупных торговых центров города, а также налоговыми поступлениями от них в городской бюджет.

По словам мэра, в уральской столице за 2018 год на 50% вырос объем продаж через интернет-магазины, что плохо сказывается на товарообороте торговых точек в ТРЦ.

- Сегодня наши ТЦ платят налоги здесь, а интернет-магазины – не всегда платят налоги здесь. И нам с вами отдельно в формате комиссии надо подумать, как будет развиваться рынок, как будет изменяться торговля? Если усилий предпринимать не будем – товарооборот снизится, он перераспределится в сторону интернет-магазинов, - заявил Высокинский, выступая с годовым отчетом перед депутатами Гордумы Екатеринбурга 5 июля.

При этом, сегодня Екатеринбурга занимает третье место в стране по объему розничной торговли. Впереди – только Москва и Санкт-Петербург, которые являются субъектами Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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