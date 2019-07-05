«Посетит ИННОПРОМ и выступит на GMIS»: Владимир Путин точно приедет в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-05T13:22:39+03:00

Ранее президент обещал приехать, но не был уверен в такой возможности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что у президента в планах принять участие еще в ряде мероприятий

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин все же приедет в Екатеринбург, чтобы принять участие в международном выставке ИННОПРОМ-2019 и глобальном саммите по производству и индустриализации. Ранее вероятность его визита ставили под сомнение.

– Традиционно Путин посетит ИННОПРОМ, и выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях ИННОПРОМа, – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Будут еще несколько мероприятий в Екатеринбурге, мы в понедельник расскажем.

Напомним, мероприятия пройдут в городе с 8 по 11 июля. Ранее в администрации Екатеринбурга говорили, что гости уже забронировали 90% гостиничного фонда столицы Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU