«Посетит ИННОПРОМ и выступит на GMIS»: Владимир Путин точно приедет в Екатеринбург
Президент России Владимир Путин все же приедет в Екатеринбург, чтобы принять участие в международном выставке ИННОПРОМ-2019 и глобальном саммите по производству и индустриализации. Ранее вероятность его визита ставили под сомнение.
– Традиционно Путин посетит ИННОПРОМ, и выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях ИННОПРОМа, – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Будут еще несколько мероприятий в Екатеринбурге, мы в понедельник расскажем.
Напомним, мероприятия пройдут в городе с 8 по 11 июля. Ранее в администрации Екатеринбурга говорили, что гости уже забронировали 90% гостиничного фонда столицы Урала.
ИСТОЧНИК KP.RU