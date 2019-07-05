Бывшего олимпийского чемпиона Антона Шипулина официально выдвинули на довыборы в Госудуму
Экс-спортсмен Антон Шипулин официально стал кандидатом «Единой России» на довыборы в Госдуму. Напомним, бывший олимпийский чемпион решил выдвинуться от Серовского избирательного округа весной этого года.
– Север Свердловской области — это моя малая родина, я сам хорошо знаю, чем живут там люди. Уверен, Антон в случае победы на выборах внесёт весомый вклад в развитие этой территории, – прокомментировал решение партии вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Это за его старое место борется бывший спортсмен.
В мае 2019 года Шипулин выиграл местные праймериз. Такой результат даже послужил поводом для шуток – телеведущий Иван Урган в своем вечернем шоу заявил: «Что удивительно, из-за его участия в выборах изменили правила голосования: сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя».
ИСТОЧНИК KP.RU