2019-07-05T12:52:52+03:00
Экономика

«Кадровый кризис»: мэр Екатеринбурга признал факт нехватки специалистов

Количество вакансий в разы превышает число безработных горожан
Лев ИСТОМИН
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Мэр заявил о низком уровне безработицыМэр заявил о низком уровне безработицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 5 июля пришел на заседание Гордумы с отчетом о работе за 2018 год. Глава города сразу оговорился, что большая часть показателей была достигнута еще предыдущим составом руководства и городских депутатов.

Один из первых вопросов, который озвучил мэр, касается безработицы. Сегодня этот показатель составляет всего 0,45% от экономически активного населения. Это один из лучших показателей за последние годы.

Потребность в работниках сегодня - 14 200 человек, а зарегистрированное число безработных – всего 3 300 человек.

- Это говорит о кадровом голоде, не до конца развитом рынке труда, когда специалистов не хватает. Представители бизнеса и государственных структур сегодня жалуются на кадровый голод, - заключил Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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