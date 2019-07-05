2019-07-05T11:43:52+03:00
Общество

В Екатеринбургском зоопарке появился детеныш летучей лисицы

Пока малыш не отходит от матери
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопаркаФото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
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В зоопарке Екатеринбурга у летучих лисиц Лиля и Фокс родился новый детеныш. В заведение уточнили, что на свет малыш появился еще в конце мая, однако показать его решили только сейчас.

– Пока он еще довольно мал и не отходит от матери, цепляясь за нее когтистыми пальчиками крыльев, – рассказали в пресс-службе зоопарка. – При первых признаках опасности самка прикрывает детеныша огромными крыльями, пряча его на груди.

Питаются такие лисицы спелыми фруктами, бутонами, нектаром и пыльцой тропических деревьев Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Питаются такие лисицы спелыми фруктами, бутонами, нектаром и пыльцой тропических деревьев Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Там пояснили, что потомство у летучих лисиц рождается зрячим и с шерстью. Несмотря на это, самки на себе носят детенышей, пока те не научатся летать.

– Лилю и Фокса на Урал привезли в прошлом году из Нижнего Новгорода. Осенью прошлого года у них уже родился один детеныш, – добавили в зоопарке. – В природе самка приносит потомство раз в год. Беременность у них длится до полугода.

Всего в природе насчитывают около 60 видов летучих лисиц Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Всего в природе насчитывают около 60 видов летучих лисиц Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Питаются такие лисицы спелыми фруктами, бутонами, нектаром и пыльцой тропических деревьев. Еду для себя ищут при помощи зрения.

Всего в природе насчитывают около 60 видов летучих лисиц. Это самые крупные представители отряда рукокрылых: размах гигантской летучей лисицы калонга составляет полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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