В Екатеринбурге на праздник в честь Универсиады потратят 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-05T11:41:47+03:00

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В Екатеринбурге в эту субботу, 6 июля, пройдет общегородской спортивный праздник. Он приурочен к победе в борьбе за право провести у себя Универсиаду-2023. Как сообщают в пресс-службе мэрии, мероприятие начнется в полдень в Историческом сквере.

Организаторы обещают разместить на площадке презентационный парк и спортивный батутный комплекс с полосой препятствий для тех, кто готов потягаться в силе и скорости. Для победителей приготовят отдельные призы с символикой студенческих игр. А самых маленьких гостей ожидают большие мишени для игры в дартс с футбольными мячами вместо дротиков и надувная беговая дорожка для соревнований.

- Кроме того, на пространстве Исторического сквера будут установлены мультимедийные экраны, которые продемонстрируют сюжеты об истории развития и становления главного спортивного соревнования студентов со всего мира – Универсиады, - добавили в пресс-службе.

Гости праздника смогут посмотреть на выступление команды черлидиров «Феномен-А» и послушать группы «Парни» и «Каникулы». Праздник посетят губернатор Евгений Куйвашев, мэр города Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Напомним, что Екатеринбург выиграл право провести у себя Универсиаду-2023. Решение об этом было объявлено 2 июля на международной конференции в Неаполе. А на проведение спортивного праздника «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» Среднего Урала выделил 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU